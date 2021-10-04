Нарисовавший карикатуру на пророка Мухаммеда художник Ларс Вилкс погиб в ДТП

04.10.2021

Нарисовавший карикатуру на пророка Мухаммеда художник Ларс Вилкс погиб в ДТП

Шведский художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в дорожной аварии на 76-м году жизни, сообщает телеканал SVT. 

Полиция подтвердила гибель Вилкса шведскому телеканалу SVT. По информации агентства ДТП произошло 3 октября на трассе возле городка Маркарюд на юге Швеции. 

Автокатастрофа произошла, когда автомобиль с Вилксом и двумя охранявшими его офицерами полиции столкнулся с грузовиком. В результате столкновения обе машины загорелись. 
Полицейские погибли вместе с Вилксом. Водитель грузовика был экстренно госпитализирован. 

По заявлению полиции стало известно, что обстоятельства аварии пока неизвестны до конца. Предварительные данные позволяют предполагать, что в ДТП больше никто не участвовал.

Ларс Эндель Роджер Вилкс родился 20 июня 1946 в Хельсингборге. Получил степень доктора философии истории искусств в Лундском университете в 1987 и работал в Национальной Академии Искусств Осло с 1988-го по 1993-й, а с 1997-го по 2003-й  был профессором теории искусства в Национальной Академии Искусств города Берген.

Всемирную известность Вилкс обрел в 2007 году, после публикации в шведской региональной газете Nerikes Allehanda его карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда с телом собаки.

Фото: OlofE, CC BY 3.0