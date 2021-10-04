Okko анонсировала съемки фильма по роману Стругацких «Жук в муравейнике»

04.10.2021
В сообщении сервиса говорится, что в рамках партнерства уже принято решение о запуске экранизации по мотивам одного из самых популярных романов Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Также появилась информация о завершении съемок первого совместного проекта сериала Надежды Михалковой «Номинация».
Новое шоу выйдет на экраны уже в следующем году. Кроме того, будет запущен новый проект по сценарию Сергея Минаева и снят сериал дизайнера Дениса Симачева.
Сделка о партнерстве заключена на три года. В рамках соглашения Okko получит право first look на все новинки компании «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова