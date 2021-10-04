«Игра в кальмара»: почему южнокорейский сериал стал сенсацией

В сентябре Netflix выпустил корейский сериал «Игра в кальмара». Веб-сериал, снятый Хван Дон Хеком в жанре выживания, отличает ностальгия по детским играм. За две недели «Игра в кальмара» успела стать вирусной. Что происходит?





О чем сериал





Несколько мужчин и женщин, погрязших в долгах, получают приглашение на участие в игре. Победителю достанется крупная сумма, благодаря которой он сможет закрыть обязательства перед кредиторами. Однако ставки в игре смертельны.





Людей доставляют в секретное помещение, где они получают одежду с порядковыми номерами. Игра проходит среди огромных кукол и качелей. Работники в масках ведут игру, а некий смотритель руководит процессом. В первой игре проигравших расстреливают во время забега — гибнут больше половины участников.





Среди главных героев — финансист-мошенник, неудачник-добряк, гангстер, умник, девушка из Северной Кореи, мигрант из Пакистана, мужчина с деменцией, полицейский в поисках брата и другие типажи. У каждого из них есть проблемы.



Минусы и плюсы





Возможно, сериал понравится людям, далеким от игр на выживание и азартных игр. Более искушенным зрителям может быть скучно.





Первая игра оказывается очень жестокой и самой массовой по числу жертв. Она демонстрирует насилие и цинизм организаторов — и все. Со второй игры появляется возможность выстраивать стратегию. Но странные и сложные детали не несут особого смысла. Далее игроков ждет мелодраматическое столкновение и другие повороты, которые тоже могут показаться неглубокими. Кульминация проста — в главном противостоянии все решает сила.





Среди положительных моментов можно отметить попытки авторов придать сериалу черты серьезного жанрового кино, а также отличную актерскую игру.





Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»