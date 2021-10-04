Сербский композитор Срджан Хоффман умер в 76 лет

04.10.2021
Артист ушел из жизни в Белграде незадолго до своего 77-летия. Причина смерти не указана.
Хоффман родился 4 октября 1944 года в Глине. Окончил бакалавриат и магистратуру Музыкальной академии в Белграде.
В 70-х годах продолжил обучение в Дармштадте и Кёльне. За свою музыкальную карьеру Хоффман создал множество оркестровых, вокально-инструментальных, хоровых произведений, зачастую причудливых и тревожных.
Его произведения часто представлялись на авторитетных международных смотрах и фестивалях, в том числе современной электронной музыки. Был удостоен множества наград.