Сербский композитор Срджан Хоффман умер в 76 лет

04.10.2021

Сербский композитор Срджан Хоффман умер в 76 лет

На 77-м году жизни скончался выдающийся сербский композитор, профессор, огромный авторитет и подвижник по части душераздирающей электроакустической музыки Срджан Хоффман, сообщают Novosti.

Артист ушел из жизни в Белграде незадолго до своего 77-летия. Причина смерти не указана. 

Хоффман родился 4 октября 1944 года в Глине. Окончил бакалавриат и магистратуру Музыкальной академии в Белграде. 

В 70-х годах продолжил обучение в Дармштадте и Кёльне. За свою музыкальную карьеру Хоффман создал множество оркестровых, вокально-инструментальных, хоровых произведений, зачастую причудливых и тревожных. 

Его произведения часто представлялись на авторитетных международных смотрах и фестивалях, в том числе современной электронной музыки. Был удостоен множества наград. 

Фото:Youtube