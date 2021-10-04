Музыкальный фестиваль Ural Music Night проведут в формате COVID-free

04.10.2021
Ранее, в июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предупреждал о возможной отмене фестиваля из-за сложной эпидемической ситуации. После 1 октября он уточнил, что Ural Music Night пройдет 22 октября в закрытых помещениях.
«Мы хотим сделать COVID-free формат. В закрытые помещения вход будет бесплатный, но, заметьте, я специально не сказал свободный. Он будет не свободный. Будут проверяться сертификаты прививочные, либо QR-коды, либо рист-бэнды (специальные браслеты)», — сказал Горенбург.
По словам организаторов, браслет можно будет получить в ближайшее время возле пунктов вакцинации. Для этого потребуется предоставить сертификат о вакцинации, QR-код или медицинский отвод от прививки.