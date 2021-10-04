Лучшие фильмы с Адамом Драйвером

Осенью выйдут два фильма с Адамом Драйвером — «Дом Gucci» и «Последняя дуэль». Оба снял Ридли Скотт. В преддверии выхода новых картин предлагаем изучить другие фильмы с участием Драйвера. Они позволят понять, почему карьера актера стремится все выше и выше.





«Звездные войны: Пробуждение силы», 2015





Третья трилогия Star Wars начинается со знакомства с мусорщицей Рэй, живущей на пустынной планете Джакку. Она живет в заброшенном корабле и не знает о своей могущественной силе. Девушка ничего не знает и о родителях — она помнит лишь, что ее бросили. Она не подозревает, что ее противником станет Кайло Рен (Драйвер), внук Дарта Вейдера.





«Патерсон», 2016





Патерсон (Драйвер) работает водителем автобуса и пишет стихи. Еще он ходит в бар, где пьет пиво, и живет с любимой женой (Гольшифте Фарахани). Он видит поэзию в повседневности и повсюду встречает поэтов. Однажды он обещает супруге, что сделает копию единственной рукописи стихов. Но тетрадку уничтожает пес. Однако Патерсона ждет внезапное продолжение истории.





«Черный клановец», 2018





Двое полицейских внедряются в Ку-клукс-клан. При этом один из них — афроамериканец (Джон Дэвид Вашингтон), а второй — американец еврейского происхождения (Драйвер). Первый разговаривает с ку-клукс-клановцами по телефону, а второй ходит на их встречи. Благодаря этому делу и напарнику герой Драйвера начинает осмыслять свое еврейство. Вместе они борются с расовыми предрассудками и преступниками.





«Мертвые не умирают», 2019





На этот раз герой Драйвера борется с зомби. На Земле происходит что-то странное: животные убегают, телефоны не работают, а мертвые восстают из могил и ищут живых людей для пропитания. Первые трупы находят у придорожного кафе. Помощник шерифа сразу понимает, что грядет нашествие зомби.





«Брачная история», 2019





Чарли (Драйвер) — театральный режиссер, Николь (Скарлетт Йоханссон) — актриса в его театре. Они были женаты, а теперь находятся в процессе развода. Его все устраивало, а ей кажется, что она потеряла себя в браке. Она забирает сына и уезжает в другой город, где ей предлагают роль. Ему придется разрываться между работой и возможностью видеться с ребенком.





Фото: кадр из фильма «Черный клановец»