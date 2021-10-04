В пригороде Вены нашли золотую чашу с солярной символикой возрастом около 3300 лет

Скопление целых бронзовых предметов указывает на регулярно проводившийся в этом месте сакральный ритуал, сообщает издание Nauka w Polsce.

Археологи под руководством Михала Сипа из Ягеллонского университета ведут раскопки на месте будущего строительства железнодорожной станции в деревне Эбрайхсдорф в 30 километрах от Вены. Неподалеку от ранее найденных остатков древнего жилища ученые нашли золотую чашу, украшенную солярным символом.

На территории Австрии такие предметы не встречались, хотя в других частях Европы было обнаружено около 30 подобных чаш. Находка относится к культуре полей погребальных урн.

Чаша высотой около пяти сантиметров и диаметром около 20 сантиметров была изготовлена из тонкого листового золота. Внутри нее были четыре предмета, в том числе браслеты из золотой проволоки и остатки органического материала, вероятно, ткани, использовавшейся во время церемоний.

Фото: Andreas Rausch