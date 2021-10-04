Съемки половины фильма «Не время умирать» прошли без сценария

04.10.2021
Режиссер картины Кэри Фукунага рассказал, что к началу съемки у него еще не было полностью готового сценария. «С Бондом мы все еще продолжали писать, когда закончили. Я даже писал на этапе постпродакшн», — рассказал Фукунага.
По словам режиссера, проблемы со сценарием были связаны с травмой исполнителя главной роли Дэниела Крейга — он подвернул лодыжку на съемках. Он добавил, что единственные сцены, которые действительно был полностью прописаны, были в офисе М в штаб-квартире МИ-6.
«Я знал в общих чертах, что должно произойти в этой части фильма, но ни одна глава сценария еще не была завершена. К счастью, мне довелось работать с одним из величайших актеров в мире», — дополнил Фукунага.