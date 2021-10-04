Съемки половины фильма «Не время умирать» прошли без сценария

Половина фильма последней части бондианы с Дэниелом Крэйгом «Не время умирать» снята без сценария, сообщает издание Esquire.

Режиссер картины Кэри Фукунага рассказал, что к началу съемки у него еще не было полностью готового сценария. «С Бондом мы все еще продолжали писать, когда закончили. Я даже писал на этапе постпродакшн», — рассказал Фукунага.

По словам режиссера, проблемы со сценарием были связаны с травмой исполнителя главной роли Дэниела Крейга — он подвернул лодыжку на съемках. Он добавил, что единственные сцены, которые действительно был полностью прописаны, были в офисе М в штаб-квартире МИ-6.

«Я знал в общих чертах, что должно произойти в этой части фильма, но ни одна глава сценария еще не была завершена. К счастью, мне довелось работать с одним из величайших актеров в мире», — дополнил Фукунага.

Фото: кадр из фильма