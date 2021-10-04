Топ-5 книг для детей, которые выходят осенью

«Однаи, Стор и я» Кирилла Николаева





Дебютную книгу Кирилла Николаева «Однаи, Стор и я» проиллюстрировала эстонская художница Ева Эллер. Главный герой переезжает на остров, где чувствует себя одиноким и чужим. В это же время там появляются еще двое новичков — Однаи и Стор, связанные невидимой нитью. Однажды пропадает Однаи, а за ней — Стор. К чему приведут их поиски?





«Где кончается мир» Джеральдин Маккорин





Сюжет разворачивается в Шотландии XVII века. Каждое лето Куилла и других ребят отправляют на остров в открытом море на охоту, а потом забирают с добычей домой. Однажды за ними никто не возвращается. Подростки пытаются выжить и объяснить себе, почему их бросили на острове. Они решают, что наступил конец света. Герои не знают, остался ли кто-то в живых за пределами их маленького мира. Читая роман, сложно не вспомнить «Повелителя мух» Уильяма Голдинга.





«На краю небес» Айвена Саутолла





Книгу австралийского писателя проиллюстрировал Сергей Маковецкий. Впервые она увидела свет в 1967 году. Джералд собирается отпраздновать 14-й день рождения. Он приглашает друзей на ферму, расположенную на острове. Они летят в самолете, пилот которого умирает прямо в полете. За штурвал садится именинник. Подростки оказываются перед лицом смерти, что открывает их с самых разных сторон. Никто не вернется из путешествия прежним.





«Субтитры» Евы Немеш





В сборник вошли две повести — «Субтитры» и «Выключите орфографию». Первая построена как сценарий к ютьюб-шоу, в котором рассказывается о травле и инвалидности. Героиня пытается заработать лайки и просмотры, но погоня за фолловерами имеет свою цену. Вторая повесть похожа на веб-сериал. У героя пропадают родители. Пытаясь их найти, он раскрывает мошенническую схему.





«Я знаю каждую минуту» Влады Харебовой





Герой, приехавший в Москву из маленького города, пытается устроиться в столице. Он пишет статьи на скучные темы и чувствует себя одиноким. Неожиданно он встречается девушку, в которую был когда-то влюблен. За историей о первой любви скрывается рассказ об учениках бесланской школы.





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