Телеканал «Россия» представил ролики к масштабной исторической драме «Седьмая симфония»

04.10.2021
Многосерийная историческая драма «Седьмая симфония» режиссера Александра Котта рассказывает о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей.
Премьера «Седьмой симфонии» состоится в новом сезоне на телеканале «Россия». Ролики доступны по ссылке.
Фото: телеканал «Россия»