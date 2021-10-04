На Чукотке стартовал арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»

На призы смотра претендуют 35 картин от режиссеров из 12 стран, сообщает ТАСС.

Мероприятия пятого арктического международного кинофестиваля начались в Анадыре со спецпоказов документальных и игровых фильмов. Площадкой стало пространство музейного центра «Наследие Чукотки», где состоятся показы.

Наибольшее число работ будет представлено на конкурс игровых и неигровых полнометражных фильмов. Жюри предстоит выбрать лучшую работу из 14 представленных, отметили организаторы.

В конкурсе игровых короткометражных лент были отобраны 12 картин, в числе неигровых короткометражек — 9.

Фестиваль будет идти с 4 по 17 октября.