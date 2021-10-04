На Чукотке стартовал арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»

04.10.2021

На Чукотке стартовал арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»

На призы смотра претендуют 35 картин от режиссеров из 12 стран, сообщает ТАСС.

Мероприятия пятого арктического международного кинофестиваля начались в Анадыре со спецпоказов документальных и игровых фильмов. Площадкой стало пространство музейного центра «Наследие Чукотки», где состоятся показы.

Наибольшее число работ будет представлено на конкурс игровых и неигровых полнометражных фильмов. Жюри предстоит выбрать лучшую работу из 14 представленных, отметили организаторы.

В конкурсе игровых короткометражных лент были отобраны 12 картин, в числе неигровых короткометражек — 9.

Фестиваль будет идти с 4 по 17 октября.