Топ-5 мультсериалов для каждого

«Аватар: Легенда об Аанге», 2005-2008





Сюжет разворачивается вокруг 12-летнего мага воздуха Аанга и его друзей. В их мире живут представители четырех народов: Водные племена, Царство Земли, Воздушные кочевники и Народ огня. Каждое племя способно управлять своей стихией. Все они подвластны только Аватару. Он поддерживает порядок и баланс между народами. Однажды лидер Народа огня решает подчинить себе другие племена. Аангу и его друзьям из разных племен предстоит победить его, чтобы окончить войну.





«Время приключений», 2010-2018





В центре сюжета — подросток Финн и его говорящая собака (а также сводный брат) Джейк, живущие в постапокалиптической стране Ууу (Ооо). Финн любит путешествовать и спасать принцесс от монстров. Джейк обладает волшебными способностями. Он не только лучший друг Финна, но и его мудрый наставник, помогающий в борьбе со злодеями.





«Гравити Фолз», 2012-2016





Мультфильм повествует о приключениях близнецов Мэйбл и Диппера, которые проводят летние каникулы у двоюродного дедушки Стэна, хозяина «Хижины чудес». Маленький городок Гравити Фолз оказывается не таким простым и скучным, как кажется. Диппер находит дневник неизвестного автора, в котором рассказывается об аномалиях Гравити Фолз. Он решает найти автора и узнать тайны города, но на пути появляются опасности и странные существа.





«С приветом по планетам», 2013-2016





Мальчик Тут-и-Там путешествует по планетам вместе с подругой Сильвией. Они помогают местным жителям. Однако Лорд Злыдень, самый опасный представитель галактики, не доволен космическими путешествиями веселой свободной парочки.





«Звездная принцесса и силы зла», 2015-2019





Мультсериал рассказывает о Стар Баттерфляй, которая живет в другом измерении. В 14 лет она получает волшебную палочку и едва не разрушает родной город. После этого родители отправляют ее на Землю. Она попадает в семью Диаз, состоящую из добрых родителей и подростка-тихоню Марко. С появлением Стар начинаются приключения.





Фото: кадр из мультсериала «Гравити Фолз»