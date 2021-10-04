Эксперты рекомендовали оказать поддержку 11 дебютным игровым фильмам

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Решением экспертного совета при Минкультуры России для государственной финансовой поддержки в 2021 году были отобраны 11 игровых дебютных проектов, говорится в сообщении.

Один из них, фильм «Пепел и доломит» Томы Селивановой, рассказывает об экспедиции немецкого музыканта и российского режиссера по России. Картина «Страсти по Матвею» Сергея Ильина повествует об отношениях священника и оппонирующей ему дерзкой девушки.

Эксперты также выбрали фильм «За нашим домом сад» Антона Нефедова, рассказывающий о жизни двора пятиэтажки предвоенного Грозного, и ленту «Контакты» Дмитрия Моисеева, сюжет которой основан на воображаемом контакте с пришельцами.

В этом году также был впервые проведен питчинг анимационных дебютов. Из 20 работ, допущенных к очной защите, эксперты отобрали 17 для предоставления субсидии. По итогу очных защит неигровых дебютных фильмов эксперты поддержали 8 из 14 работ.

Фото: kinoforum.moviestart.ru