Академия Н.С. Михалкова и Гослитмузей проведут открытые лекции о Чехове в рамках фестиваля «Метаморфозы»

Об этом «Культуре» сообщили в Академии.

С 7 по 13 октября 2021 года в рамках спецпроекта «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова состоятся открытые лекции об А.П. Чехове. Тема лекций — «Врут все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы современности», которые проведет заместитель директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, ученый секретарь Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук Эрнест Орлов. Бесплатные тематические лекции пройдут для студентов и выпускников гуманитарных вузов, представителей творческих профессий в Перми, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Челябинске. Все мероприятия будут проходить при строгом соблюдении предписанных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований.

Воспоминания — единственный источник нашего знания о том, как говорил Чехов, как смеялся, как общался с людьми, как работал, какие привычки ему были свойственны. Но воспоминание — это всегда реконструкция виденного ранее, всегда некий домысел, а иногда и вымысел. Огромный комплекс воспоминаний о Чехове, многие из которых стали появляться в печати сразу после смерти писателя, таит в себе удивительные противоречия.

О писателе размышляют разные люди, знавшие его в разные годы, видевшие в разных состояниях и настроениях, ценившие его при жизни или признавшие талант только после его смерти, одновременно влюбленные и завидовавшие… Практически во всех воспоминаниях Чехов предстает веселым, улыбающимся, смеющимся. Но, кажется, в общественном создании нет ни одного портрета писателя, где он хотя бы улыбался.

«Сегодняшний образ Чехова — с многочисленными наслоениями мифологии и мифотворчества, чему виною приблизительность и относительность, а также нежелание наших современников доискаться до факта, — сильно искажен и упрощен. Но приближает ли нас к Чехову его частое присутствие на сцене и на экране? Помогает ли нам все растущая литература о писателе? Попробуем разобраться вместе», – заключает Эрнест Орлов.