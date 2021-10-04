Топ-5 мини-сериалов для вечернего просмотра

«Крошка Доррит», 2008





Сериал снят по роману Чарльза Диккенса. В центре сюжета — Эми Доррит и ее непростая любовь. Она родилась в долговой тюрьме, где оказалась ее семья после разорения. Девушка влюбляется в Артура Кленнема, который пытается наладить отношения с деспотичной матерью.





«Конец парада», 2012





В проекте телеканала BBC-2 рассказывается о Кристофере Титженсе — британском аристократе, обладающем непоколебимыми принципами. Внезапно для самого себя он влюбляется в юную суфражистку Валентину. Образуется любовный треугольник с ним, его женой и молодой активисткой.





«Что знает Оливия?», 2014





Режиссер Лиза Холоденко сняла сериал по книге Элизабет Страут, получившей Пулитцеровскую премию. Он повествует о 25 годах жизни преподавательницы математики, которую сыграла Фрэнсис Макдорманд, и ее семьи. Она очень строга и требовательна не только к себе, но и к окружающим. Сын кажется ей недостаточно умным, а муж — слишком простым. Возможно ли в таких условиях семейное счастье?





«11.22.63», 2016





Научно-фантастический сериал по роману Стивена Кинга с Джеймсом Франко в главной роли. Учитель английского языка попадает в прошлое — в 1960-е годы в США. Он пытается предотвратить убийство президента Джона Ф. Кеннеди. Его так затягивает жизнь в прошлом, полном тайн и соблазнов, что вернуться в свое время оказывается очень сложно.





«Она же Грейс», 2017





«Нетфликс» выпустил мини-сериал о Грейс — простой ирландской девушке, обвиненной в жестоком убийстве. Она работает горничной в доме Томаса Таннера. После убийства улики указывают на Грейс. Она не помнит событий рокового дня и не может доказать непричастность к убийству. Ее признают виновной и осуждают на тюремное заключение. Через 10 лет Грейс выходит на свободу и обращается к доктору, чтобы с помощью гипноза восстановить воспоминания. Что же на самом деле произошло в тот день?





Фото: кадр из сериала «11.22.63»