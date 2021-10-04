«Веном 2» стал лидером отечественного кинопроката выходных

04.10.2021
Картина «Веном 2» с Томом Харди в главной роли стартовала в прокате 30 сентября. Сюжет рассказывает об инопланетном симбионте, нуждающемся в носителе для выживания. Одним из таких становится журналист, историю которого зрителям рассказали в первой части «Венома» (2018).
Во второй части герой Харди столкнется с серийным убийцей, которого выбрал в качестве носителя другой симбиот — Карнаж.
На втором месте по сборам оказался американский фантастический фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Картина собрала 142 млн рублей за выходные.
Третью строку рейтинга занял американский мультфильм «My Little Pony: Новое поколение». Картина режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче собрала 24,6 млн рублей за уик-энд.