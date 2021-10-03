Цифровая фотовыставка «МакроМагия» открылась в Самаре

1 октября в Самаре на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начнёт работу цифровая фотовыставка «МакроМагия», сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов.

Организатором выставки выступили Самарское областное отделение Союза журналистов России и Фотообъединение СОО СЖР при поддержке Правительства Самарской области. На мультимедийных экранах будет представлено 140 работ, выполненных в жанре «макрофотография».

В число авторов вошли члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Юрий Стрелец, Валерий Афанасьев, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Екатерина Афанасьева, Владимир Рубинчик, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Наталия Шинкевич. Знакомство с макрофотографией помогает человеку заново открыть для себя мир, заметить новое и удивительное в обыкновенных явлениях и вещах.

Организаторы поясняют, почему именно «МакроМагию» выбрали в качестве названия для своей выставки: чтобы сделать её, нужно быть не просто фотографом, а фокусником-виртуозом, уловить, увеличить и зафиксировать всякую стрекочущую, порхающую, жужжащую мелочь суметь с помощью техники, художественного мастерства и знаний о живой природе превратить микромир в макро. Выставка продолжит свою работу до 15 ноября.

Фото: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов



