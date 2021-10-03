Фестиваль в честь 100-летия российско-китайского студенческого обмена открылся в Сочи

Российско-китайский молодежный фестиваль, посвященный 100-летию студенческих обменов между Россией и Китаем открылся на курорте «Роза Хутор» в Сочи, сообщает ТАСС.

На «Розе Хутор» соберутся молодые предприниматели, русисты и китаисты для развития деловых связей, взаимного обмена опытом, языковой практики, знакомства с культурой и традициями двух стран. На мероприятии запланирована активная деловая программа, а также экскурсии по курорту, посещение природных достопримечательностей, кулинарные мастер-классы и многое другое.

Проведение фестиваля с участием молодежи двух стран поддержали посольство КНР в РФ, Общество российско-китайской дружбы, Российско-китайский комитет дружбы, мира и содействия, Союз китайских предпринимателей в России.

«В последние годы развитие культурно-гуманитарных обменов между Китаем и Россией, в частности связей по линии молодежи, набирает особую динамику. Представители молодого поколения двух стран открывают новые горизонты и возможности сотрудничества, их совместная созидательная деятельность охватывает экономику, науку и технику, искусство, предпринимательство и многие другие сферы», – отметил в своем приветствии чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Завершится фестиваль 3 октября.

Фото: пресс-службы курорта «Роза Хутор»