Второй этап фестиваля «Германия-экспресс» пройдет в онлайн-формате

03.10.2021

Второй этап фестиваля «Германия-экспресс» пройдет в онлайн-формате

С 3 октября по 13 ноября в онлайн-формате пройдет второй этап фестиваля немецкой культуры «Германия-экспресс», сообщает ТАСС.

В программу фестиваля вошли трансляции с выставок, показы актуального кино и литературные чтения, мастер-классы с немецкими и российскими экспертами и деятелями культуры. На смотре представят арт-проекты от 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, мастер-класс по цифровым техникам рисования комиксов и иллюстраций и многое другое.

На открытии фестиваля пройдет показ документального фильма режиссера Вима Вендерса «Пина: танец страсти», посвященного Пине Бауш. Первый этап онлайн-фестиваля, организованного в рамках «Года Германии в России 2020/2021», прошел в мае-июне этого года. 

Фото: официальный сайт фестиваля немецкой культуры «Германия-экспресс»