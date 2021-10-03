Финал фестиваля-конкурса «Русская песня» прошел в Душанбе

03.10.2021
Событие состоялось в концертном зале «Кохи Суруш». Организацией конкурса занимались Русские дома в Душанбе и Ходженте при поддержке Координационного совета организаций российских соотечественников Таджикистана (КСОРС РТ).
В состав жюри вошли руководитель Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов, продюсер шоу и координатор культурных программ Зафар Абдуалимов, музыкальный продюсер проекта «Во весь голос» (Россия) Зоя Бабкина, директор Государственного симфонического оркестра Олим Солизода. Возглавляла жюри продюсер Лина Арифулина.
На финальном концерте прозвучали произведения отечественных композиторов, песни из советских кинофильмов. Имя победителя станет известно в октябре, когда на телеканале «Душанбе HD» в эфир выйдет телевизионная версия шоу.