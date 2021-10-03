Театр «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» объявил о планах на новый сезон

Театр «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» в новом сезоне покажет на основной сцене три премьеры, упор будет сделан на масштабные постановки, сообщил в воскресенье на сборе труппы художественный руководитель Сергей Газаров.

«Сегодня очень важный, очень нужный, необходимый, долгожданный день – открытие 26-го театрального сезона. Это первый сезон без Армена Борисовича», – отметил Газаров, напомнив, что сегодня день рождения Джигарханяна. Худрук добавил, что вне зависимости, есть он или нет, этот день всегда останется с ними.

Первой премьерой сезона станет музыкальная драма «История любовная» в постановке Виталия Салтыкова, в которой играют молодые актеры. Спектакли пройдут 3 и 4 октября на малой сцене.

Основная сцена откроет сезон премьерой спектакля «Балалайкин и К» по пьесе Сергея Михалкова. Следующая премьера – «30-го мая» по пьесе Родиона Овчинникова.

Весной зрителей ждет премьера спектакля «Дядя Жорж» по двум произведениям Антона Чехова («Леший» и «Дядя Ваня»). Все три новые постановки осуществит художественный руководитель театра.