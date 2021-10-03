Стали известны победители фестиваля «Киношок» в Анапе

В Анапе прошел юбилейный тридцатый фестиваль кино стран СНГ и Балтии «Киношок», говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Гран-При в конкурсе полнометражного кино получила якутская картина Михаила Лукачевского «Вертолет». Фильм наградили призами в четырех номинациях: главный приз фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм, приз за лучшую режиссуру, приз имени А. Княжинского за лучшую операторскую работу (Семен Аманатов), а также диплом прессы.

Лучшим сценаристом в области полнометражного кино стал азербайджанский режиссер Эльвин Адыгозел с фильмом «Билясувар» (Азербайджан-Франция) о жизни в одноименном городе. Призы за лучшие женскую и мужскую роль в полнометражном кино достались Анастасии Струковой, снявшейся в драме Лена Ланских о маме-подростке «Ничья», и Болоту Тентимишову, сыгравшему в «Озеро» Эмиля Атагельдиева на основе легенды о священном Иссык-Куле.

В конкурсе короткометражных фильмов главный приз получила лента «Авако» режиссера Ксении Пчелинцевой. Специальным дипломом «За трепетное отношение и мастерское воплощение темы взросления» отмечен фильм «Гильза» режиссера Динары Абдрашитовой о друзьях из деревенской хоккейной команды.

Победителя в конкурсе телевизионных фильмов «ТВ-ШОК» определили зрительским голосованием. Первое место досталось фильму «Обитель» Александра Велединского по мотивам романа Захара Прилепина, второе – «Казанова в России» режиссеров Антона и Ильи Чижиковых, третье – мистический детектив «Отель Феникс» Владимира Койфмана.

Фото: официальный сайт фестиваля «Киношок»