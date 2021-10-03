Народный художник РФ Иван Лубенников умер в 70 лет

Народный художник РФ, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) им. В. И. Сурикова, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников скончался на 71-м году жизни, сообщает пресс-служба РАХ.

«Большая печаль, огромная утрата – скончался великий художник, монументалист. Он был удивительным человеком, честным, открытым, снискал себе любовь, признательность и уважение многих людей», – говорится в сообщении академии.

Иван Лубенников родился в 1951 году в Минске. Закончил МГАХИ им. В. И. Сурикова.

Популярность пришла к нему как к живописцу в 80-х годах прошлого века, когда он смог найти свой язык художественных образов. Ему одному из немногих современных художников-монументалистов удалось создать свой уникальный стиль в городской архитектуре.

Лубенников оформлял фасады Московского театра на Таганке, экстерьера и интерьеров Государственного музея Маяковского, советского раздела международного музея в Освенциме, интерьеров станций метрополитена Москвы и Парижа. В пресс-службе отметили, что свои последние годы он провел в работе над классическими камерными жанрами живописи, вкладывая в них собственное, глубоко личное прочтение.

Кроме того, Лубенников вел активную общественную и педагогическую деятельность: являлся профессором кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В. И. Сурикова, был председателем секции монументально-декоративного искусства Московского союза художников и членом комиссии по монументальному искусству Союза художников России. В Российской академии художеств выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям художника.