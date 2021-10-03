Фестиваль «Секреты мастеров» проходит в Нижнем Новгороде

IX Международный фестиваль художественных промыслов «Секреты мастеров», в котором принимают участие порядка сотни нижегородских мастеров и умельцев из других регионов России и Республики Беларусь, стартовал на Нижегородской Ярмарке, сообщает пресс-служба городской администрации.

На церемонии открытия глава города Юрий Шалабаев рассказал, что каждый год фестиваль в Нижнем Новгороде собирает «лучших из лучших, самых искусных умельцев». Он добавил, что был очень впечатлен изделиями мастеров – все они показались ему красивые и полезные, сочетающими как традицию, так и современные веяния.

Гостям выставки предстоит увидеть как классические и знакомые всем изделия, например, хохломскую роспись на предметах быта, так и эксклюзивные товары, созданные в единственном экземпляре в домашней мастерской. Директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин поведал, что гости могут найти здесь изделия традиционной художественной росписи, гончарные изделия, вышивку, кожевенные товары.

По словам участницы фестиваля из Республики Беларусь Ольги Белоконь, большой популярностью у нижегородцев пользуются традиционные для её страны игрушки. Она добавила, что нижегородцы удивили ее своей доброжелательностью и заинтересованностью, и поэтому ей хочется приехать сюда снова.

Фестиваль работает с 30 сентября по 3 октября с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Вход для посетителей свободный.