Сооснователь рок-группы Van Halen заявил о желании оставить музыкальную карьеру

03.10.2021
В сообщении артиста уточняется, что это заявление будет его единственным комментарием на данную тему. Возможно, это последствия ухода из жизни гитариста и основателя группы Эдди Ван Халена.
Музыкант скончался на 66-м году жизни от рака. Коллектив сформировался в середине 1970-х, после знакомства Ван Халена и его брата Алекса с Ротом.
Всего группа выпустила более десятка альбомов, причем в большинстве случаев с различным вокалистом. После ухода Рота его места занял Сэмми Хагар, которого сменил Гари Чероне, после чего в Van Halen вернулся Дэвид Ли Рот.
Под псевдонимом Diamond Dave Рот принимал участием в записи легендарных альбомов Van Halen 1970-х и 1980-х. Самыми популярными песнями коллектива стали Dance the Night Away и Jump.