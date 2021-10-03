Сооснователь рок-группы Van Halen заявил о желании оставить музыкальную карьеру

03.10.2021

Сооснователь рок-группы Van Halen заявил о желании оставить музыкальную карьеру

Один из основателей американской группы Van Halen вокалист Дэвид Ли Рот объявил в интервью Las Vegas Review-Journal о завершении музыкальной карьеры, сообщает «Интерфакс».

В сообщении артиста уточняется, что это заявление будет его единственным комментарием на данную тему. Возможно, это последствия ухода из жизни гитариста и основателя группы Эдди Ван Халена. 

Музыкант скончался на 66-м году жизни от рака. Коллектив сформировался в середине 1970-х, после знакомства Ван Халена и его брата Алекса с Ротом. 

Всего группа выпустила более  десятка альбомов, причем в большинстве случаев с различным вокалистом. После ухода Рота его места занял Сэмми Хагар, которого сменил Гари Чероне, после чего в Van Halen вернулся Дэвид Ли Рот.

Под псевдонимом Diamond Dave Рот принимал участием в записи легендарных альбомов Van Halen 1970-х и 1980-х. Самыми популярными песнями коллектива стали Dance the Night Away и Jump.

Фото: кадр из клипа