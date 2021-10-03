Оператор-постановщик «Голубых огоньков» Эрик Малинин умер в 77 лет от COVID-19

03.10.2021
«Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом», – говорится в сообщении Первого канала.
Эрик Малинин родился 30 сентября 1944 года в Москве. Свою карьеру начал в 1966-м году , когда пришел учиться и работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения.
Выступил оператором-постановщиком и режиссером большого количества программ «Утренняя почта», «Голубой огонек», циклов симфонической музыки, балетных постановок, музыкальных видеофильмов, телеспектаклей, видеоклипов, рекламных роликов. Также был оператором-постановщиком первого в РФ HDTV-фильма Moscow Melody.
Фото: кадр из передачи Первого канала