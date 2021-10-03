Фестиваль талантов в честь юбилея Консерватории стартует в Санкт-Петербурге

Фестиваль «Вундеркинды. Виртуозы. Гении» открывается в воскресенье в Петербурге в честь 85-летия средней специальной музыкальной школы Консерватории имени Николая Римского-Корсакова, сообщает ТАСС.

В мероприятии наряду с нынешними воспитанниками примут участие выдающиеся выпускники разных десятилетий. «Однажды я пришел в школу, чтобы послушать финал конкурса, и совершенно спонтанно вышел в прямой эфир с сюжетом об этом удивительном учебном заведении. Мое видео распространилось, его стали смотреть выпускники школы. Всех пронизывала искренняя ностальгия по школе, все соскучились по своим одноклассникам. Стало очевидно, что нам нужен фестиваль, который объединит музыкантов-выпускников разных поколений», – рассказал журналистам организатор фестиваля дирижер Сергей Поляничко, сам учившийся в этих стенах.



Финансовой поддержкой проекта занимается Российский фонд культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В праздничных мероприятиях примут участие народные артисты России Михаил Боярский, Давид Голощекин, Павел Бубельников, концертмейстер заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии Лев Клычков, ректор Консерватории Алексей Васильев.

Фестивальные концерты продлятся до 1 ноября в Большом зале школы. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией все программы будут исполнены онлайн, а трансляция концерта-открытия пройдет на портале Культура.рф и сайте фестиваля wunderfest.ru.

В программу праздника вошли мастер-классы известных музыкантов, цикл рассказов об истории школы и видеопрограммы «Прогулки по школе», которые позволят зрителю пройтись по коридорам легендарного учебного заведения. Кроме школьного симфонического оркестра на празднике выступит и Фестивальный симфонический оркестр, в котором объединятся музыканты Санкт-Петербургской филармонии, Мариинского и Михайловского театров.