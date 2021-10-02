Всемирная выставка EXPO 2020 стартовала в Дубае

Выставка Expo 2020, которая ранее была отложена на год из-за пандемии COVID-19, начала работу в Дубае сообщает BBC News.

В предстоящие 182 дня работы выставки на ней представят достижения и инновации техники, науки и искусства более 190 стран. Об открытии выставки объявил лично правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум на торжественной церемонии.

В интервью газете «Аль-Баян» правитель Дубая рассказал, что это будет «исключительное событие, которое будет запечатлено в памяти человечества». По его словам АОЭ организуют это мероприятие, «чтобы найти решения глобальных проблем на основе международного сотрудничества, в котором нуждается человечество».

В сумме правительство Дубая потратило на это мероприятие около $7 млрд. Граждане всех стран могут посетить Объединенные Арабские Эмираты, если они полностью вакцинированы одной из вакцин против COVID-19, одобренных Всемирной Организацией Здравоохранения.