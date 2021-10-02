Фестиваль научных достижений «Техносреда» посетили более 150 тысяч человек

За два дня всероссийского фестиваля технических достижений «Техносреда» на ВДНХ его посетили 150 тысяч москвичей и гостей столицы, а онлайн-трансляции мероприятий набрали более 3 миллионов просмотров, сообщает ТАСС.

В рамках фестиваля на одной площадке выступили ведущие российские вузы, научно-исследовательские институты и научно-технологические компании. Главным организатором мероприятия выступило Министерство науки и высшего образования.

Также на фестивале прошла деловая программа из десяти тематических блоков: Год науки и технологий, технологии будущего, искусственный интеллект, медицина будущего, искусство будущего, транспорт будущего, цифровизация, технологии для всех, экология и генетика.

Центральным событием деловой программы стало Пленарное заседание «Ключевые тенденции в развитии науки и технологий будущего России», в котором приняли участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Участники дискуссии обсудили роль науки в жизни общества, развитие российских университетов, меры поддержки ученых и участие бизнеса в развитии отечественной науки.