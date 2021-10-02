Фестиваль научных достижений «Техносреда» посетили более 150 тысяч человек

02.10.2021

Фестиваль научных достижений «Техносреда» посетили более 150 тысяч человек

За два дня всероссийского фестиваля технических достижений «Техносреда» на ВДНХ его посетили 150 тысяч москвичей и гостей столицы, а онлайн-трансляции мероприятий набрали более 3 миллионов просмотров, сообщает ТАСС.

В рамках фестиваля на одной площадке выступили ведущие российские вузы, научно-исследовательские институты и научно-технологические компании. Главным организатором мероприятия выступило Министерство науки и высшего образования. 

Также на фестивале прошла деловая программа из десяти тематических блоков: Год науки и технологий, технологии будущего, искусственный интеллект, медицина будущего, искусство будущего, транспорт будущего, цифровизация, технологии для всех, экология и генетика.

Центральным событием деловой программы стало Пленарное заседание «Ключевые тенденции в развитии науки и технологий будущего России», в котором приняли участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Участники дискуссии обсудили роль науки в жизни общества, развитие российских университетов, меры поддержки ученых и участие бизнеса в развитии отечественной науки.