Звезда имени Дэниэла Крэйга появится на голливудской «Аллее славы»

Дэниел Крэйг, главной ролью которого стал агент британских спецслужб Джеймс Бонд в одноименной киносаге, удостоится именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает ТАСС.

Продюсер «Аллеи славы» Ана Мартинес рассказала, что Дэниел Крэйг стал британским культурным идолом, так же как и Джеймс Бонд, человек, которого он [Крэйг] воплотил в пяти фильмах об агенте 007. «Мы рады разместить его звезду на «Аллее славы» рядом со звездой Роджера Мура – другого прославленного актера, сыгравшего Джеймса Бонда», – добавила Мартинес.

Именная звезда Крэйга станет 2 704-й по счету и будет расположена у здания с номером 7 007, чтобы подчеркнуть вклад актера в киносагу о британском спецагенте. Торжественная церемония размещения знака признания пройдет 6 октября.

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 «Не время умирать» (No Time to Die) состоялась 28 сентября в лондонском королевском концертном зале «Альберт-холл». Этот фильм станет последним в серии с Крэйгом в главной роли.

Фото: кадр из фильма