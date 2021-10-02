«Ленфильм» будет получать 50 % дохода от использования прав на «золотую коллекцию» студии

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова провела совещание по вопросу развития киностудии «Ленфильм», в ходе которого было принято решение о получении «Ленфильмом» 50 % дохода от использования прав на «золотую коллекцию» студии. сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Участниками мероприятия стали Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, кинорежиссер, продюсер, председатель совета директоров акционерного общества «Киностудия «Ленфильм» Федор Бондарчук, генеральный директор акционерного общества «Киностудия «Ленфильм» Федор Щербаков, продюсер, директор «Кинокомпании «СТВ», председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и другие. Среди основных тем – расширение производственного и творческого ресурса студии, создание современной технологической базы и инфраструктуры, ребрендинг, а также развитие новых направлений деятельности.

Во вступительной речи Татьяна Голикова отметила, что сохранение базовых отечественных киностудий – «Мосфильм», «Ленфильм», «Союзмультфильм», Киностудия Горького, Свердловская киностудия – является стратегически важным для государства. По ее словам, у каждой киностудии своя стратегия развития, но в их основе – создание творческих центров с кинопроизводственным, музейным и образовательным направлениями.

«В сентябре «Ленфильм» принял свою стратегию развития до 2025 года. В ее составе и инфраструктурная составляющая, и образовательная и, естественно, кинопроизводство, и музейно-выставочная деятельность. Но в центре внимания, конечно, поручение Президента России Владимира Владимировича Путина по выводу киностудии из того финансового состояния, которое было, и перспективы финансирования тех проектов, которые будет реализовывать «Ленфильм», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Ольга Любимова рассказала о процессе создания ключевого документа для развития киностудии. «Работа над стратегией велась с 2020 года при непосредственном участии Минкультуры России и всех заинтересованных сторон, в том числе профессионального сообщества. В июле 2021 года ведомством был согласован итоговый вариант документа, а в сентябре документ поддержан Советом директоров», – пояснила Ольга Любимова.

Она также добавила, что студия должна вернуть себе статус центра дебютного кино. Уже при поддержке Минкультуры России в сентябре запущен образовательный проект «Ленфильм-дебют». «Мы не ждем в ближайшие два года каких-то блокбастеров, масштабных картин. Мы хотим, чтобы молодые ребята могли трудиться, развиваться, реализовываться на родной киностудии, чтобы она по-настоящему стала центром дебютного кино», – сказала Ольга Любимова.

Татьяна Голикова напомнила, что в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект о 100-процентном финансировании дебютных картин. «Очень надеемся, что новый состав Государственной Думы быстро примет законопроект, и будет возможность поддерживать молодых кинематографистов вот таким образом посредством субсидирования дебютного кино из федерального бюджета», – заявила Татьяна Голикова.

Ольга Любимова обратила внимание, что киностудия имеет высокий потенциал стать многофункциональным пространством, где можно проводить время, смотреть кино, слушать лекции и получать знания об отечественном и мировом кинематографе. «Мы хотим реализовать проект под названием «Шестой павильон». Это будет виртуальное пространство, что позволит создать первый и единственный кинотеатр 35мм в Санкт-Петербурге, который мы сделаем на «Ленфильме», с целым рядом образовательных, выставочных и других инициатив», – сообщил Федор Щербаков.

Дополнительно он рассказал о текущем состоянии «Ленфильма».

«За этот год удалось решить ситуацию с долгами, практически обнулить их. И в этом году мы перезапускаем производство, что крайне важно для нас. На киностудии рассмотрено более 600 проектов, а семь проектов сегодня участвуют в конкурсах Министерства культуры», – рассказал генеральный директор.

В планах – открыть киностудию жителям города и туристам, сформировав здесь большое культурное пространство. Для этого разрабатывается соответствующая концепция.

На совещании был затронут вопрос загрузки павильонов киностудии. «С середины октября по январь загрузка павильонов составляет 100 %. И это не просто сдача павильонов, но и обеспечение полного комплекса услуг – полноценно сдается реквизит, техническое оборудование. Кстати, одна из задач – создать центр реквизита. То, в каком состоянии сейчас хранится крупнейшая коллекция реквизита, нас не удовлетворяет», – заметил он.

По мнению Сергея Сельянова, ключевое значение в успехах киностудии будет играть инфраструктура.

В конце встречи были подведены итоги обсуждения. «Начиная с 2022 года, «Ленфильм» будет безубыточным предприятием, а значит будет исполнено указание Президента России. Этому способствует стратегия, которую презентовал генеральный директор, – сказала Татьяна Голикова. – Сегодня пришли к мнению, что все доходы, которые будут получены от «золотой коллекции» «Ленфильма», будут делиться в пропорции 50 на 50 – половина киностудии, половина Госфильмофонду».

Фото: пресс-служба Минкультуры России