Выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» стартовала в Дрездене

1 октября в дрезденском музее Альбертинум открылась совместная российско-германская выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», сообщает «Культуромания».

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что представлен «выдающийся российско-германский проект». Он рассказал, что эта уникальная выставка стала плодом огромного труда российской и немецкой команды, которые подготовили ее в профессиональном единстве .

Нечаев добавил, что очень хотел бы, чтобы таких проектов становилось бы как можно больше, чтобы они расширяли позитивную повестку, «которая есть в российско-германских отношениях и которую мы готовы реализовывать при наличии доброй политической воли». Проект финансируется российской и германской сторонами, сообщает «Культуромания».

Во многом проведение мероприятия стало возможно благодаря поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Жиректор фонда Фатима Мухомеджан подчеркнула, что выступая патроном этого грандиозного мероприятия, фонд «Искусство, наука и спорт» не только поддерживает выставку, но и дает возможность состояться диалогу культур.