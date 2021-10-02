Советский и российский актер Андрей Дубовский умер в 64 года

Советский и российский актер театра, кино и телевидения Андрей Дубовский скончался на 65-м году жизни, сообщил актер Андрей Заводюк на своей странице в Facebook.

Причина смерти артиста не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Андрей Дубовский родился 15 августа 1957 года. В 1980-ом году он окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

В 1980-м устроился в Центральный академический театр Российской Армии, где работал до 1988-го, после чего продолжил карьеру актера в Московском театре им. Пушкина. Известность Дубовский получил исполнив роль в кинокартине 1987 года в детективном сериале «Визит к Минотавру», где он сыграл Джузеппе Гварнери и роль лорда Джулиана Уэйда в «Одиссее капитана Блада».

Дубовский играл в таких фильмах, как «Меленькие трагедии», «Любовью за любовь», «Город над головой». В 44 года артист перенес инсульт, который парализовал его тело, после чего до конца жизни актер практически всегда проводил в постели.

Фото: кадр из фильма