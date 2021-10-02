Фестиваль «Русские сезоны» открылся в Южной Корее

Международный культурный проект «Русские сезоны» стартовал в Республике Корея с выступления камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета, сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось в сеульском Центре культуры и искусства при максимально возможной в условиях пандемии заполненности зала. Юрий Башмет на предшествовавшей выступлению пресс-конференции рассказал, что всего в рамках гастролей в этом году в Южной Корее состоятся шесть концертов, в которых, помимо российских артистов, примут участие и корейские солисты.

Руководитель проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев поддержал коллегу, добавив, что выступление «Солистов Москвы» будет не единственным подобным событием в этом году в Республике Корея.

По его словам, уже в ноябре этого года может быть установлен и открыт бюст выдающегося русского писателя Льва Николаевича Толстого.

Лебедев добавил, что с 2017 года проект «Русские сезоны» существует в том виде, в котором он реализуется сейчас, а к подготовке к его проведению в Республике Корея организаторы приступили в 2019 году, постаравшись отобразить в программе все богатство и разнообразие русской культуры.

Лебедев выразил надежду, что русский балет в этом году в республике тоже случится. По его словам, если позволит эпидемическая ситуация, в Корею этой зимой привезут спектакль «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского.