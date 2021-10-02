Стало известно число оформивших «Пушкинскую карту» петербуржцев

02.10.2021
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что за первый месяц акции «Пушкинскую карту» оформили более 93 тыс. петербуржцев. Он добавил, что всего в городе в программе участвуют 74 учреждения, которые предлагают для молодых ценителей искусства более 600 мероприятий.
Наибольшую популярность среди жителей города завоевал центральный выставочный зал «Манеж». Пиотровский отметил, что он также входит в тройку лидеров по России.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции по количеству приобретенных по «Пушкинской карте» билетов вместе с Москвой и Новосибирской областью.