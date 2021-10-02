Американский актер Равиль Исянов умер в 59 лет

В США на 60-м году жизни 30 сентября скончался голливудский актер российского происхождения Равиль Исянов, сообщает CheNews.

В сообщении не указываются причины смерти артиста.

Равиль Исянов родился 20 августа 1962 года в Московской области, в Воскресенске. Окончил Школу-студию МХАТ (под руководством Александра Калягина) в 90-м, после чего уехал работать в Великобританию.

В 1998-м артист переехал в Лос-Анджелес, в Голливуд. Дебютировал на большом экране в криминальном триллере с Полански и Негодой «Снова в СССР» в 1992-м.

В этом же году исполнил роль Якова Джугашвили в телефильме «Сталин», после играл Сергея в «Приключениях молодого Индианы Джонса», русского хакера в «Хакерах» Софтли, «Золотого глаза» из «бондианы», Коронелиуса в «Гамлете» Бранны. Всего актер поучаствовал более чем в 70 проектах, в том числе «Святой» с Килмером, «Шакал» с Уиллисом, «Баффи – истребительница вампиров», «Мистер и миссис Смит», «24 часа», «Трансформеры 3», «Американцы», «Последний корабль».

Фото: кадр из фильма