Показы 7-го Московского еврейского кинофестиваля кино пройдут в «Москино Звезда»

02.10.2021
Торжественная церемония открытия смотра состоится 3 октября в главном зале киноцентра «Октябрь». Зрителям представят российскую премьеру анимационной драмы «Где Анна Франк» номинанта на «Оскар», обладателя «Золотого глобуса», премии «Сезар» и Asia Pacific Screen Awards израильского режиссера Ари Фольмана.
В конкурсную программу фестиваля вошли лучшие игровые полнометражные фильмы еврейской тематики, вышедшие за последний год, ранее не показанные в России. Куратором программы художественного кино в 2021 году по традиции стал кинокритик Егор Беликов, формировавший программу основного конкурса 7-го МЕКФ.
Также зрителей и гостей фестиваля ждет насыщенная программа полнометражного и короткометражного документального кино из 23 стран, в том числе Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Бельгии, Польши, Палестины и других стран. Площадками проведения смотра станут киноцентр «Октябрь», Центр документального кино, кинотеатры «Иллюзион» и «Звезда», а также Еврейский музей и центр толерантности.
В кинотеатре «Москино Звезда» будут показаны картины — участники основного конкурса игровых полнометражных фильмов: два блока художественного короткого метра, «Шалом, папик», «Антон», «Кафе Зелиг», «Зимний путь».