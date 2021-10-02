Арт-фестиваль «Мир высокой акварели» стартует в Москве

II Международный арт-фестиваль «Мир высокой акварели» начинает работу в Галерее классической фотографии в Москве, сообщает пресс-служба галереи.

Директор творческого объединения «Мир современной акварели» и один из организаторов фестиваля, Алена Круглова, рассказала, что первый фестиваль прошел в 2019 году и имел большой резонанс среди акварельного сообщества, творческого сообщества не только в России, но и за рубежом. Она добавила, что в этом году иностранных гостей с учетом эпидемической ситуации будет не так много, как планировали организаторы.

На фестивале можно познакомиться с творчеством ведущих мировых художников-акварелистов. В списке участников – 150 авторов, в том числе из Албании, Канады, США, Италии, Франции, Германии, Индии, Японии, Китая, Филиппины и Португалии.

В фестивале в этом году примут участие такие мировые акварелисты, как Альваро Кастаньета, Том Шаллер, Душан Джукарич, Прафул Савант, Джо Фрэнсис Дауден. Среди российских художников – главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, представитель московского течения акварелистов Илья Ибряев, а также Ольга Литвиненко, Константин Стерхов, Елена Базанова, Юрий Ломков, Сергей Курбатов и многие другие.

Также пройдут акварельные мастер-классы и бесплатные джемы от художников с мировым именем. В программу вошли беседы с авторами, благотворительный аукцион, ярмарка художественных материалов и лотерея с призами и подарками.