Прямую трансляцию полета съемочной группы фильма «Вызов» покажут в Москино

02.10.2021
Миссия участников научно-просветительского проекта «Вызов» стартует 5 октября 2021 года на космодроме Байконур. На корабле «Союз МС-19» в космос отправятся— актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.
В кинотеатре «Москино Космос» 5 октября будет организована прямая трансляция пуска ракеты. Гости кинотеатра получат уникальную возможность на большом экране следить за предполетной подготовкой и самим процессом запуска космического корабля.
Комментаторами на мероприятии выступят космонавты и кинематографисты. После пуска ракеты все желающие смогут посмотреть фильм «Белое солнце пустыни», классическую картину, которую по традиции каждый космонавт смотрит перед полетом.