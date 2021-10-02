Прямую трансляцию полета съемочной группы фильма «Вызов» покажут в Москино

02.10.2021

Прямую трансляцию полета съемочной группы фильма «Вызов» покажут в Москино

В «Москино Космос» можно будет посмотреть прямую трансляцию запуска космического корабля с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту, сообщает пресс-служба Москино.

Миссия участников научно-просветительского проекта «Вызов» стартует 5 октября 2021 года на космодроме Байконур. На корабле «Союз МС-19» в космос отправятся— актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

В кинотеатре «Москино Космос» 5 октября будет организована прямая трансляция пуска ракеты. Гости кинотеатра получат уникальную возможность на большом экране следить за предполетной подготовкой и самим процессом запуска космического корабля. 

Комментаторами на мероприятии выступят космонавты и кинематографисты. После пуска ракеты все желающие смогут посмотреть фильм «Белое солнце пустыни», классическую картину, которую по традиции каждый космонавт смотрит перед полетом. 

Фото: пресс-служба Первого канала