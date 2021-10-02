Путин наградил орденами артистов МХТ им. Чехова и театра «Ромэн»

02.10.2021
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены артисты Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов.
Ордена удостоен и художественный руководитель — главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» Андрей Петров. Артисты Московского государственного театра «Ленком» Иван Агапов, Александр Лазарев, Татьяна Кравченко, Александр Сирин награждены Орденом Дружбы. Награду также получил артист театра «Ромэн» Борис Василевский.
Фото: pixabay