Новая московская международная книжная ярмарка отложена до 2022 года из-за COVID-19

02.10.2021
В пресс-службе ярмарки рассказали, что на отраслевой конференции «Книжный рынок России — 2021» в рамках деловой программы ММКЯ состоялся доклад об итогах 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге (IBBY), который проходил в Москве в гибридном формате с 10 по 12 сентября 2021 года. По словам пресс-службы, Конгресс должен был открыться одновременно с Новой московской международной детской книжной ярмаркой (New MICBF), но в связи с пандемией команда ММКЯ — организатор New MICBF приняла решение о переносе открытия новой ярмарки на 2022 год.
Перенос мероприятия никак не повлиял на подготовку New MICBF. На данный момент расширяется аудитория детской книги в регионах.
Кроме того, команда ярмарки помогает российским издателям в поиске новых идей для изданий, которые могли бы выйти на международный рынок.
Фото: Pixabay