Зависимость нематериальных активов от роста экономики обсудят на Неделе российского бизнеса

01.10.2021
Участники встречи обсудят «узкие места» налоговой и финансовой систем, предложат решения, которые позволят успешно развиваться российскому бизнесу, а государству – обеспечивать достижение национальных идей.
По мнению одного из участников предстоящего форума, председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрея Кричевского, создание эффективной системы управления интеллектуальной собственностью является залогом роста креативных индустрий и экономики страны в целом, сообщает «Культуромания».
Кричевский отметил, что перед ведомством лежит задача мотивировать участников рынка быть активными участниками этой системы. По мнению эксперта, вопросы защиты прав интеллектуальной собственности стали барьерами для развития многих перспективных направлений.
«Чтобы достигнуть показателей стран-лидеров креативной экономики надо поступательно решать реальные проблемы креативного сообщества. Не надо далеко ходить, только лишь построение эффективной системы управления интеллектуальной собственностью может принести российской экономике как минимум 5-6% ВВП. Именно поэтому крайне важно, что на Неделе российского бизнеса представители власти и непосредственные участники рынка обсудят конкретные проблемы работы с нематериальными активами», – поведал Кричевский.