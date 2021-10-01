Звезда сериала «Глухарь» Александр Дубовицкий умер в 53 года

01.10.2021
В СМИ появилась информация, что Дубовицкий скончался еще 7 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. Тело 53-летнего актера было обнаружено 29 сентября, причины его смерти остаются неизвестны, сообщает «Культуромания».
Александр Дубовицкий родился 19 июня 1968 года. Обучался в Челябинском институте культуры по специальности «режиссер народных театров» до 1987 года, в 1994-м поступил на эстрадное отделение Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства.
Актерскую карьеру в российских сериалах актер начал с 2000-х годов. Помимо «Глухаря», он сыграл в таких лентах, как «Слуга государев», «Зверобой», «Мент в законе», «Меч» и «МУР есть МУР».