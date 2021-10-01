Куда пропал звезда дискотек Рома Жуков

Карьера





Роман Жуков начал путь на эстраде с группы «Мираж», где недолгое время играл на клавишах. Он писал аранжировки к альбому Светланы Разиной после ее ухода из коллектива. В 1988 году Жуков выпустил первый сольный альбом. Треки «Первый снег» и «Ночная даль» принесли ему первую популярность и возможность гастролировать по всей стране.





На втором альбоме появилась песня «Я люблю вас, девочки», ставшая визиткой певца. В 1990 году Жуков стал «супергастролером», давая по 500 концертов в год. В 1990-е годы он успел пожить в США, Германии, Италии, где давал концерты для эмигрантов из России и записывал песни.





В начале 2000-х Жуков издал еще несколько пластинок, продюсировал других исполнителей. Последнее появление Ромы Жукова, связанное с музыкой, произошло в 2013 году. Он выпустил последние на данный момент альбом и клип. После этого о певце ничего не было известно в течение нескольких лет.





Скандалы





Новую волну внимания Жуков привлек не творчеством, а скандалами с женой. С 2005 года она был женат на Елене Жуковой, в браке с которой родилось семеро детей. Каждого ребенка она рожала в новой стране: России, США, Австралии, Британии, Франции, Германии и на Кипре. В 2012 году одна из их дочерей попала под качели и получила смертельную травму. Девочка скончалась в больнице. Родители в это время находились в Австралии, ожидая рождения ребенка.





Как писали СМИ, после этого в семье начался разлад. Хотя в одном из интервью Жуков говорил, что трагедия объединила их с супругой. Но в 2017 году он ушел из семьи и переехал в другой город. Через два года они с Еленой официально развелись. В 2020 году он женился на модели, которая вдвое младше. Разборки с бывшей женой часто обсуждались в телевизионных программах.





Рома Жуков до сих пор появляется в ток-шоу, в которых обсуждается его личная жизнь, а не творчество.





Фото: кадр из клипа «Диско-ночь»