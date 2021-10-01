Шаляпин не станет претендовать на наследство своей погибшей от COVID-19 жены

01.10.2021

Шаляпин не станет претендовать на наследство своей погибшей от COVID-19 жены

Популярный российский певец Прохор Шаляпин не планирует получать многомиллионное наследство своей жены Татьяны Клаудии Девис, которая умерла от последствий коронавируса нового типа 30 сентября, сообщает ФАН.

Вскоре после свадьбы 42-летняя бизнес-леди заболела коронавирусом, после чего была госпитализирована в одну из клиник США.

В последние дни состояние Девис настолько ухудшилось, что Шаляпин узнавал о ней лишь через родителей. По словам вдовца, он собирается поступить «по совести» и оставить все многомиллионное наследство ее родным.

Такую информацию представила СМИ его мать Елена Колесникова. Для артиста известие о смерти жены стало тяжелым ударом.

«Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами еще не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует», — передает ФАН слова матери артиста. Колесникова подчеркнула, что точная дата церемонии прощания с Татьяной Клаудией Девис пока неизвестна.

Фото: официальный сайт Прохора Шаляпина