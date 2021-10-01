Шаляпин не станет претендовать на наследство своей погибшей от COVID-19 жены

01.10.2021
Вскоре после свадьбы 42-летняя бизнес-леди заболела коронавирусом, после чего была госпитализирована в одну из клиник США.
В последние дни состояние Девис настолько ухудшилось, что Шаляпин узнавал о ней лишь через родителей. По словам вдовца, он собирается поступить «по совести» и оставить все многомиллионное наследство ее родным.
Такую информацию представила СМИ его мать Елена Колесникова. Для артиста известие о смерти жены стало тяжелым ударом.
«Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами еще не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует», — передает ФАН слова матери артиста. Колесникова подчеркнула, что точная дата церемонии прощания с Татьяной Клаудией Девис пока неизвестна.