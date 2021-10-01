Что рассказал зрителям трейлер мультфильма «Энканто»

Трейлер новой анимационной полнометражки «Энканто» опубликовала студия Disney. Она выйдет на экраны 25 ноября.





В ролике рассказывается о семье Мадригал, члены которой обладают магическими способностями: огромной силой, дарами перевоплощения и исцеления, особой красотой и возможностью понимать язык животных и птиц. Только Мирабель почему-то осталась без волшебных даров.





Семья живет в особом доме, который оказывается под угрозой. Вместе с домом опасность угрожает и волшебству. Именно Мирабель предстоит спасти родственников, дом, город и волшебство. Она не знает, как это сделать, но отправляется в путь.





Режиссерами картины стали Байрон Говард и Джаред Буш, работавшие над «Зверополисом». Сценарий написала Чариз Кастро Смит («Призраков дома на холме»). Она же значится среди продюсеров проекта.





«Энканто» станет юбилейным полнометражным мультфильмом «Деснея» — 60-м. Он рассказывает о семье, проживающей в Колумбии. Сначала авторы предполагали, что герои будут жить в Бразилии. Саундтреки к фильму будут звучать на испанском и английском языках. Некоторые уже увидели в ролике отсылки к творчеству колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.





Фото: кадр из трейлера «Энканто»