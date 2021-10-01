Топ-6 жутких корейских фильмов

«Воспоминания об убийстве», 2003





В 1986 году в Хвасоне двух женщин убили одинаковым извращенным способом. Детективы пытаются найти убийцу особым методом, жестоко выбивая признания из каждого подозреваемого. К ним на помощь приходит детектив из столицы. Во время расследования убийства продолжаются. Картина основана на реальных событиях.





«Олдбой», 2003





В 1988 году простого мужчину О Дэ Су похищают по пути домой, где его ждет семья. Он оказывается в помещении, напоминающем тюрьму. Мужчина мучается вопросом, за что ему такое наказание. Но ответа нет. Через год он узнает о смерти жены, в убийстве которой обвинили его. О Дэ Су выходит на свободу через 15 лет. Его интересует месть.





«Поезд в Пусан», 2016





Девочка Су Ан отправляется в свой день рождения из Сеула в Пусан. Она едет с отцом к матери. В это время в стране вспыхивает внезапная эпидемия. Единственный город, который сумел выстоять в вирусной атаке — Пусан. Пассажирам поезда придется бороться за выживание на протяжении 442 километров.





«Гангстер, коп и дьявол», 2019





На криминального авторитета Чан Дон Су нападает серийный убийца, но он выживает. Однако его репутация пострадала — ему нужно найти обидчика и наказать его. Он объединяется с детективом Чон Тхэ Сок, который ненавидит бандитов. Сыщик соглашается на сотрудничество, чтобы поймать маньяка. Фильм основан на реальных событиях.





«Паразиты», 2019





Молодой человек из очень бедного квартала случайно становится репетитором в богатой семье. Он помогает сестре и родителям устроиться на работу в этот же доме. Методы, которые он использует, не самые чистые. Семья начинает откровенно паразитировать и совсем теряет адекватность. Финал фильма не оставит равнодушным.





«Избави нас от лукавого», 2020





Бывший сотрудник южнокорейской спецслужбы давно работает киллером. Он выполняет последний заказ и собирается уехать в Латинскую Америку. Внезапно выясняется, что его бывшую девушку убили, а ее дочь похитили. Мужчина начинает поиски ребенка, а за ним начинают охоту.





Фото: кадр из фильма «Гангстер, коп и дьявол»