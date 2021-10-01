Зачем в Индии строили огромные подземные колодцы

Особенности жизни и климата Индии привели к формированию самобытной системы водоснабжения, которая выразилась в создании ступенчатых колодцев. Особенности культуры и религии превратили их в шедевры подземной архитектуры.





Ступенчатые колодцы — это уникальное архитектурное явление, встречающееся в Индии. Огромные многоэтажные колодцы создавали для того, чтобы добывать грунтовые воды и сохранять воду для орошения во время засухи. Строители выкапывали глубокие траншеи в земле для обеспечения доступа к воде в течение всего года. Стены траншей выкладывали камнями, которые оснащали лестницами. Они велики под землю на несколько метров. Вода была доступна при любом уровне. Кроме того, строились галереи и камеры, которые украшались архитектурными деталями.





Значение





Колодцы имели не только утилитарный характер. Они приобрели важное общественное, культурное и религиозное значение. Колодцы могли быть частью храмового комплекса. В них проводили обряды — вода в индуизме имеет огромное значение.





В колодцах, где царила прохлада, проводили и общественные собрания. Женщины чаще бывали в этих местах, поскольку они занимались сбором воды. Они молились богиням колодцев и приносили им дары.





Колодец королевы





Рани-ки-Вав или Колодец королевы расположен в Патане. Он уходит на глубину 24 м. Длина — 20 метров, ширина — 64 метра. Историки предполагают, что колодец построили при королеве Удаямати в XI веке. Она воздвигла строение в память о муже. Вскоре после постройки колодец затопило. Ил облепил все стены и галереи, что помогло им сохраниться до нашего времени. Сооружение расчистили в конце прошлого века. Специалисты увидели в Рани-ки-Ваве перевернутый храм, имеющий семь уровней разной глубины. Его украшают более 1500 скульптур и разных изображений. Колодец расположен в западной части. На самом низком уровне найден тоннель, который может вести к соседнему городу.





Упадок





Во время британского колониального правления в Индии воду из колодцев начали использовать в разных целях. Она стала опасной из-за санитарных проблем. Британские правители запрещали пользоваться сооружениями. Колодцы начали приходить в запустение. Сейчас в стране можно найти десятки подземных строений, которые находятся вдали от поселений. Люди, когда-то жившие рядом с ними, давно ушли, но крепкие постройки остались. Некоторые объекты восстанавливают, некоторые остаются в запустении.





Фото: Rupeshsarkar — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94190668