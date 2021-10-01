Что зрители узнали из трейлера сериала «Плохой спорт»

«Нетфликс» представил трейлер доксериала «Плохой спорт» о шести спортивных скандалах. Среди них и победа российских фигуристов Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, которым пришлось разделить золотые награды с парой из Канады. Премьера проекта назначена на 6 октября.





В ролике представлены архивные кадры, интервью с людьми, которые подробно расскажут о событиях. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити россияне, победившие в парном фигурном катании, разделили награды с канадцами после их жалобы на судейство. Эту историю в сериале назвали «холодной войной на льду».





Другие эпизоды будут посвящены договорным мачтам южноафриканского крикетиста, наркопоставках американского гонщика, проблеме в итальянском футболе и другим историям, связанным с манипуляциями, жаждой наживы и коррупцией.