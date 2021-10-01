Топ-5 фильмов о писателях

«Влюбленный Шекспир», 1998





История влюбленности Уильяма Шекспира (Джозеф Файнс) и Виолы де Лессепс (Гвинет Пэлтроу) разворачивается во время его работы над пьесой «Ромео и Джульетта». Он ищет идеи и вдохновение для создания нового произведения. Ничего не выходит, пока Шекспир не встречает великолепного актера, который оказывается девушкой. Де Лессепс выдает себя за парня, чтобы попасть на сцену — в то время играли только мужчины. Он влюбляется в нее, но она должна выйти замуж за лорда. Так рождается знаменитый литературный шедевр.





«Гений», 2015





Фильм о сложной дружбе писателя Томаса Вулфа (Джуд Лоу) и издателя Макса Перкинса (Колин Ферт), который открыл миру Вулфа, Фицджеральда, Хемингуэя. Молодой писатель получает отказы от издательств, только Перкинс соглашается опубликовать его работу. Но он требует сократить роман. Книга становится бестселлером. Работа над второй книгой становится еще сложнее — издатель требует сократить ее. Книга снова становится сенсацией, но писатель доходит до истощения. Известность, алкоголь, сложные характеры и напряжение приводят к ссорам друзей. Удастся ли им примириться, пока болезнь не сгубила одного из них?





«Обещание на рассвете», 2017





Экранизация автобиографического романа Ромена Гари о его становлении писателем. После переезда во Францию мать (Шарлотта Генсбург) решает, что ее сын (Пьер Нинэ) будет известным писателем. Он говорит, что ему нравится рисовать. Но она непреклонна — определила судьбу сына и фанатично верила в него всю жизнь. Гари ничего не остается, как идти по выбранному пути и оправдывать самые невероятные ожидания матери.





«Довлатов», 2018





Фильм рассказывает историю нескольких дней из жизни Сергея Довлатова (Милан Марич) накануне эмиграции его друга Иосифа Бродского. Фильм показывает Ленинград начала «застойных» 70-х и ситуации, в которых оказывается писатель. Чтение стихов, журналистская работа, столкновение с криминалом, поиск куклы для дочери. В череде смешных, противоречивых и пронзительных эпизодов раскрывается личность Довлатова.





«Толкин», 2019





История о молодых годах писателя Джона Р. Р. Толкина (Николас Холт). Во время учебы он был изгоем, но со временем молодой человек обретает дружбу, любовь и вдохновение для написания книг. Развитие событий происходит на фоне Первой мировой войны, на фронтах которой служил Толкин.





Фото: кадр из фильма «Довлатов»